Застава Жилина (сериал, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

1941 год. Пытаясь убежать от несчастной любви, Павел Жилин, студент-первокурсник, попадает в погранвойска незадолго перед гитлеровским нашествием. Однако любовь настигает его и там: оставшись в живых после наступления немцев, Жилин делает все возможное, чтобы спасти свою любимую и ее новоиспеч�енного мужа.



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