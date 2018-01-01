Застава Жилина (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЗастава Жилина1-й сезон
1941 год. Пытаясь убежать от несчастной любви, Павел Жилин, студент-первокурсник, попадает в погранвойска незадолго перед гитлеровским нашествием. Однако любовь настигает его и там: оставшись в живых после наступления немцев, Жилин делает все возможное, чтобы спасти свою любимую и ее новоиспеченного мужа.
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ВПРежиссёр
Василий
Пичул
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Анатолий
Белый
- МЗАктриса
Мария
Звонарева
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- ВААктёр
Виталий
Абдулов
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- ААПродюсер
Армен
Арутюнян
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин