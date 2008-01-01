Застава Жилина. Серия 7
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Застава Жилина (сериал, 2008) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.02008, Застава Жилина. Серия 7
Драмы, Военные18+

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Сюжет

1941 год. Пытаясь убежать от несчастной любви, Павел Жилин, студент-первокурсник, попадает в погранвойска незадолго перед гитлеровским нашествием. Однако любовь настигает его и там: оставшись в живых после наступления немцев, Жилин делает все возможное, чтобы спасти свою любимую и ее новоиспеченного мужа.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb