Супруги Орловы (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.41978, Супруги Орловы
Драмы, Исторические80 мин0+
Сюжет
История о том, как пьяница и дебошир Гришка Орлов и его жена во время нагрянувшей эпиднмии становятся санитарами холерного барака. Это событие в корне меняет их жизнь.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.1 IMDb
- МДРежиссёр
Марк
Донской
- ЮКАктёр
Юрий
Каморный
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- ДСАктёр
Даниил
Сагал
- ВТАктёр
Владимир
Точилин
- БГАктёр
Борис
Гитин
- Актриса
Нина
Русланова
- АСАктёр
Анатолий
Семенов
- СТАктёр
Сергей
Тегин
- Актёр
Павел
Винник
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- МАСценарист
Марк
Азов
- МДСценарист
Марк
Донской
- ВМСценарист
Валерий
Михайловский
- МАПродюсер
Марк
Айзенберг
- ВЕОператор
Вячеслав
Егоров
- РХКомпозитор
Рафаил
Хозак