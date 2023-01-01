Супруги Орловы
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Супруги Орловы

Супруги Орловы (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.41978, Супруги Орловы
Драмы, Исторические80 мин0+

Сюжет

История о том, как пьяница и дебошир Гришка Орлов и его жена во время нагрянувшей эпиднмии становятся санитарами холерного барака. Это событие в корне меняет их жизнь.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супруги Орловы»