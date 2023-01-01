Супруги Орловы (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о том, как пьяница и дебошир Гришка Орлов и его жена во время нагрянувшей эпиднмии становятся санитарами холерного барака. Это событие в корне меняет их жизнь.



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