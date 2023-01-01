Филипп Траум
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Филипп Траум

Филипп Траум (сериал, 1990) смотреть онлайн

8.21990, Филипп Траум 1 сезон
Фэнтези, Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Средневековая Европа, во времена инквизиции. Конец XVI века. В Австрии, Бургенланд, предместье Вены есть небольшой городишко Эсельдорф (дословно «деревня ослов» (сочетание слов нем. esel и нем. dorf))(Не существующий в реальности), находящийся под практически полным подчинением председателя духовного трибунала, посещает странный молодой человек, представившийся встретившим его мальчишкам Филиппом Траумом — путешественником и магом.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филипп Траум»

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