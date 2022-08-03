Москва — Кассиопея (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
9.31973, Москва — Кассиопея
Фантастика, Приключения79 мин0+
О фильме
Чтобы изучить загадочные сигналы, приходящие из созвездия Кассиопея, в далекий космический полет отправляется команда подростков во главе с талантливым школьником Витей Середой. Юный возраст космонавтов не случаен — до пункта назначения команда должна добраться только через 27 лет. Но по ошибке оказавшийся на борту Федя Лобанов нарушает протокол и отправляет космический корабль «Заря» к цели на скорости, превышающей скорость света. Происходит временной парадокс, и к Кассиопее прибывает группа 14-летних школьников, тогда как на Земле проходит почти 30 лет.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актёр
Василий
Меркурьев
- Актёр
Лев
Дуров
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- ВБАктёр
Владимир
Басов мл.
- ОБАктриса
Ольга
Битюкова
- Актриса
Наталья
Фатеева
- НФАктёр
Николай
Фигуровский
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- АЗСценарист
Авенир
Зак
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Громова
- ВПХудожник
Валерий
Павлотос
- АКОператор
Андрей
Кириллов