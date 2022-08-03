Москва — Кассиопея (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Чтобы изучить загадочные сигналы, приходящие из созвездия Кассиопея, в далекий космический полет отправляется команда подростков во главе с талантливым школьником Витей Середой. Юный возраст космонавтов не случаен — до пункта назначения команда должна добраться только через 27 лет. Но по ошибке оказавшийся на борту Федя Лобанов нарушает протокол и отправляет космический корабль «Заря» к цели на скорости, превышающей скорость света. Происходит временной парадокс, и к Кассиопее прибывает группа 14-летних школьников, тогда как на Земле проходит почти 30 лет.

