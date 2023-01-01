Пароль не нужен
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Пароль не нужен

Пароль не нужен (сериал, 1967) смотреть онлайн

8.81967, Пароль не нужен 1 сезон
Боевики, Исторические12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1921 год. Владивосток. Белая армия при поддержке японцев совершает переворот, который возглавляет миллионер Спиридон Меркулов. Ему противостоят силы Дальневосточной Республики – буферного государства, созданного по указанию Ленина. Военным министром Республики назначен военачальник Василий Блюхер. В то же время сюда тайно прибывает разведчик Всеволод Владимиров, также известный как Максим Исаев. Он должен помешать Меркулову объединиться с силами опального казака Семeнова.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пароль не нужен»

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