WinkСериалыПароль не нужен1-й сезон2-я серия
Пароль не нужен (сериал, 1967) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.81967, Пароль не нужен. Серия 2
Боевик, Исторический12+
Сезоны и серии
О сериале
1921 год. Владивосток. Белая армия при поддержке японцев совершает переворот, который возглавляет миллионер Спиридон Меркулов. Ему противостоят силы Дальневосточной Республики – буферного государства, созданного по указанию Ленина. Военным министром Республики назначен военачальник Василий Блюхер. В то же время сюда тайно прибывает разведчик Всеволод Владимиров, также известный как Максим Исаев. Он должен помешать Меркулову объединиться с силами опального казака Семeнова.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Боевик
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- НГАктёр
Николай
Губенко
- МФАктёр
Михаил
Федоров
- РНАктёр
Родион
Нахапетов
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- АВАктриса
Анастасия
Вознесенская
- АБАктёр
Александр
Барушной
- ЭБАктёр
Эдуард
Бредун
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВМАктёр
Валерий
Малышев
- ВСАктёр
Владимир
Солопов
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- НГПродюсер
Натан
Гофман
- НПХудожница
Наталья
Панова
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников