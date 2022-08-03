Пароль не нужен (сериал, 1967) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

1921 год. Владивосток. Белая армия при поддержке японцев совершает переворот, который возглавляет миллионер Спиридон Меркулов. Ему противостоят силы Дальневосточной Республики – буферного государства, созданного по указанию Ленина. Военным министром Республики назначен военачальник Василий Блюхер. В то же время сюда тайно прибывает разведчик Всеволод Владимиров, также известный как Максим Исаев. Он должен помешать Меркулову объединиться с силами опального казака Семeнова.

