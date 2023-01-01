WinkСериалыПароль не нужен1-й сезон
Пароль не нужен (сериал, 1967) сезон 1 смотреть онлайн
8.81967, Пароль не нужен. Сезон 1 2 серии
Боевики, Исторические12+
Сезоны и серии
Сюжет
1921 год. Владивосток. Белая армия при поддержке японцев совершает переворот, который возглавляет миллионер Спиридон Меркулов. Ему противостоят силы Дальневосточной Республики – буферного государства, созданного по указанию Ленина. Военным министром Республики назначен военачальник Василий Блюхер. В то же время сюда тайно прибывает разведчик Всеволод Владимиров, также известный как Максим Исаев. Он должен помешать Меркулову объединиться с силами опального казака Семeнова.
Сериал Пароль не нужен 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСССР
ЖанрыИсторические, Боевики
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- НГАктёр
Николай
Губенко
- МФАктёр
Михаил
Федоров
- РНАктёр
Родион
Нахапетов
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- АВАктриса
Анастасия
Вознесенская
- АБАктёр
Александр
Барушной
- ЭБАктёр
Эдуард
Бредун
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВМАктёр
Валерий
Малышев
- ВСАктёр
Влади�мир
Солопов
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- НГПродюсер
Натан
Гофман
- НПХудожница
Наталья
Панова
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников