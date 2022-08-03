Спасите утопающего (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Пионер Андрей Васильков и его друг Гулька, воодушевленные лозунгом «ни одной жертвы стихии водной, спасти человека наш долг благородный», разыгрывают несчастный случай на воде перед группой иностранных туристов. Свидетелем этого случайно становится юный корреспондент Егор Подушкин, который с большим энтузиазмом начинает раскручивать эту ситуацию. И вот уже портреты «героя» висят по всему городу, его ждут в трудовых коллективах и на радио, про него даже сняли фильм и теперь, когда друзья решили дать задний ход, выяснилось, что это очень непросто. Ведь через пару дней в городе водный праздник, уже «выписана» медаль «За спасение утопающих» и торжественное награждение должно состояться при любой «погоде»...

