Спасите утопающего (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
7.91968, Спасите утопающего
Комедия, Семейный66 мин0+
О фильме
Пионер Андрей Васильков и его друг Гулька, воодушевленные лозунгом «ни одной жертвы стихии водной, спасти человека наш долг благородный», разыгрывают несчастный случай на воде перед группой иностранных туристов. Свидетелем этого случайно становится юный корреспондент Егор Подушкин, который с большим энтузиазмом начинает раскручивать эту ситуацию. И вот уже портреты «героя» висят по всему городу, его ждут в трудовых коллективах и на радио, про него даже сняли фильм и теперь, когда друзья решили дать задний ход, выяснилось, что это очень непросто. Ведь через пару дней в городе водный праздник, уже «выписана» медаль «За спасение утопающих» и торжественное награждение должно состояться при любой «погоде»...
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПАРежиссёр
Павел
Арсенов
- АУАктёр
Андрей
Ушаков
- ЛКАктёр
Леонид
Карасев
- ЕДАктёр
Егор
Дьяков
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- ВНАктёр
Валерий
Носик
- Актёр
Георгий
Вицин
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ТГАктриса
Татьяна
Гаврилова
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- АЗСценарист
Авенир
Зак
- АКПродюсер
Александр
Казачков
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев