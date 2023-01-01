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Достояние республики
Актёры и съёмочная группа сериала «Достояние республики»

Актёры и съёмочная группа сериала «Достояние республики»

Режиссёры

Владимир Бычков

Владимир Бычков

Режиссёр

Актёры

Олег Табаков

Олег Табаков

АктёрМакар Овчинников
Андрей Миронов

Андрей Миронов

АктёрМаркиз / Шиловский / учитель фехтования детей князя Тихвинского
Спартак Мишулин

Спартак Мишулин

АктёрИлья Спиридонович Тараканов
Юрий Толубеев

Юрий Толубеев

АктёрПрокопий Филиппович Доброво
Виктор Галкин

Виктор Галкин

Актёрбеспризорник Кешка (Иннокентий)
Евгений Евстигнеев

Евгений Евстигнеев

АктёрВитоль
Ольга Жизнева

Ольга Жизнева

Актрисакнягиня Тихвинская
Людмила Крылова

Людмила Крылова

АктрисаАнна Спиридоновна
Сергей Плотник�ов

Сергей Плотников

Актёрматрос Петровых
Николай Сергеев

Николай Сергеев

АктёрДанила Косой

Сценаристы

Исай Кузнецов

Исай Кузнецов

Сценарист
Авенир Зак

Авенир Зак

Сценарист

Продюсеры

Марк Ружанский

Марк Ружанский

Продюсер
Ефим Лебединский

Ефим Лебединский

Продюсер

Операторы

Александр Филатов

Александр Филатов

Оператор
Юрий Малиновский

Юрий Малиновский

Оператор
Бенцион Монастырский

Бенцион Монастырский

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Евгений Крылатов

Композитор