Биография

Спартак Мишулин – актер кино и театра, народный артист РСФСР. Исполнил более 100 ролей в знаменитых советских картинах. Актер родился в столице, отца у него не было. Воспитанием занималась мать, которая была партийным деятелем и занимала высокий пост. Когда сыну исполнилось 10 лет, ее как «врага народа» сослали в Ташкент. Вместе с отчимом и двумя сестрами мальчик перебрался жить в Подмосковье, а в период войны их эвакуировали в Дзержинск. После окончания 7 классов он случайно попал в артспецшколу, решив, что это школа для артистов. Но заниматься пришлось артиллерийской подготовкой. Первые роли Спартак Мишулин исполнил в любительском театре, организованном при училище. Затем юноша перебрался в Калинин и прошел обучение в театральной студии при Калининском драматическом театре. В 1960 г. ему предложили работу в нескольких театрах Москвы, он предпочел Театр сатиры. Известность актер обрел после телесериала «Кабачок \"13 стульев\"», после этой работы он стал любимцем зрителей. Звездным для Спартака Мишулина стал фильм «Белое солнце пустыни», который вышел в 1969 г. Значимыми работами актера также являются «Достояние республики», «Волшебный фонарь», «Человек с бульвара Капуцинов», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», «Кафе \"Клубничка\"»."