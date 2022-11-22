Ночной Продавец
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Ночной Продавец
7.32004, Ночной Продавец
Триллер, Комедия85 мин18+
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Ночной Продавец (фильм, 2004) смотреть онлайн

О фильме

Его время - ночь. Его погода - дождь. Именно после дождливых ночей в городе находили истерзанные тела его жертв. Именно в такую ночь студент Даня заступает на смену в круглосуточный магазинчик. Даня - ночной продавец супермаркета. И угораздило же его польститься на жену хозяина, которая, пока муж играл в казино, решила развлечься с Даней!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Триллер
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной Продавец»