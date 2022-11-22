7.32004, Ночной Продавец
Триллер, Комедия85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Ночной Продавец (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Его время - ночь. Его погода - дождь. Именно после дождливых ночей в городе находили истерзанные тела его жертв. Именно в такую ночь студент Даня заступает на смену в круглосуточный магазинчик. Даня - ночной продавец супермаркета. И угораздило же его польститься на жену хозяина, которая, пока муж играл в казино, решила развлечься с Даней!
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВРРежиссёр
Валерий
Рожнов
- Актёр
Павел
Баршак
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- АКАктёр
Андрей
Краско
- ВРАктёр
Вячеслав
Разбегаев
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Спартак
Мишулин
- КМАктёр
Константин
Мурзенко
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- ВРСценарист
Валерий
Рожнов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- СДПродюсер
Сергей
Долгошеин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- МСХудожница
Марта
Сеер
- НБХудожница
Надежда
Буторина
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- РВОператор
Роман
Васьянов
- НСОператор
Никита
Семенов