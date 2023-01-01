Андрей Краско
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 10 августа 1957 г. (48 лет)
- Дата смерти
- 4 июля 2006 г.
Биография
Андрей Иванович Краско – всенародно любимый актер российского кино и театра. Посмертно награжден премией «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Родился Краско в семье студента театрального института и школьной учительницы 10 августа 1957 года. Отец маленького Андрея стал знаменитым советским актером театра и кино, а мама уволилась из школы и перешла работать воспитателем детского сада, чтобы больше времени проводить с часто болевшим сыном. Выбор будущей профессии для Андрея Краско долго был настоящей проблемой, он никак не мог определиться, кем станет. Желание попробовать себя в роли актера сформировалось не сразу. Не поступив с первого раза в Ленинградский ТЮТ, один сезон он работал монтировщиком декораций в театре им. Комиссаржевской. В итоге будущий актер Андрей Краско окончил ЛГИТМиК в 1979 году и попал по распределению в Томский ТЮЗ, в том же году состоялся и его дебют в кино. Долгое время у Андрея Краско не было больших ролей, но в 1998 после выхода первого сезона «Агента национальной безопасности» к нему пришла настоящая слава. Самые знаменитые фильмы и сериалы с Андреем Краско: «Сестры», «9 рота», «Турецкий гамбит» и «Сволочи». Не стало любимого актера в 2006 году, он умер на съемках фильма «Ликвидация» из-за острой сердечной недостаточности.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Любовь-морковь2006, 104 минБесплатно
- 7.2
Ночной Продавец2004, 85 мин
- 8.9
Олигарх2002, 122 мин
- 9.4
Сестры2001, 80 мин
- 9.6
Особенности национальной рыбалки1998, 94 мин
- 9.7
Брат1997, 95 мин
- 7.0
Русская симфония1994, 108 минБесплатно
- 9.4
Дон Сезар де Базан1989
- 8.8
Прорыв1986, 92 минБесплатно
- 8.2
Куда исчез Фоменко?1981, 70 минБесплатно