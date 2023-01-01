Дон Сезар де Базан
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Дон Сезар де Базан
9.41989, Дон Сезар де Базан 1 сезон
Комедии12+

Дон Сезар де Базан (сериал, 1989) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Испания XVIII век. Обедневший граф любит уличную танцовщицу, а она - его. Но их союзу противостоит самодовольный и беспринципный испанский король! Он положил глаз на прекрасную барышню и посадил несчастного графа в тюрьму. Дни узника сочтены... Однако настоящая любовь способна преодолеть и не такие преграды!

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb