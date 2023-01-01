Биография

Юрий Игнатьевич Дедович — советский артист, актер дубляжа. Родился в Минске 13 января 1935 года. В 1991 году удостоен почетного звания заслуженного артиста РСФСР. Юрий Дедович родился в театральной семье: его родители посвятили себя сцене Белорусского театра им. Я. Купалы, а мама в последние годы работала главным режиссером на Минском телевидении. Поначалу Юрий Дедович поступил в Белорусский политех на строителя, а через год подался в Москву, где сразу поступил во ВГИК на актерский факультет. Его учителями стали Тамара Макарова и Сергей Герасимов. Свои первые роли в кино молодой актер играл без дублеров, выполняя каскадерские трюки самостоятельно. Три года после окончания ВГИКа он отработал на родине, а после решил переехать в Ленинград, где до самого закрытия киностудии проработал по профессии. В последние годы много работает актером дубляжа. В 2002 году его пригласили вести актерское мастерство в питерском институте кино и телевидения, где он и преподает по сей день. Самые известные роли Юрия Дедовича: дрессировщик в комедии «Косолапый друг» 1959 году, князь Ираклий в драме «Зеленая карета» 1967 года, вратарь в спортивной комедии «Удар! Еще удар!» 1968 года. В фильмографии Юрия Дедовича более 50 фильмов, над которыми он работал как актер, и 60 кинокартин и мультфильмов, в которых за кадром звучит голос артиста.