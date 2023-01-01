Косолапый друг (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
8.81959, Косолапый друг
Комедии, Советские85 мин12+
Сюжет
Сергей Курихин – одаренный молодой дрессировщик, вот только его наставник Леснов считает, что он еще не готов к сольным выступлениям, и оставляет его в ассистентах. Когда в цирк прибывает комиссия в поисках номеров для молодежного фестиваля, Курихин, пользуясь болезнью Леснова, выступает перед ней, но медведь Дефорж отказывается слушаться, скучая по старому дрессировщику. На следующий день у животного начинают подозревать бешенство и хотят усыпить, но Курихин изо всех сил пытается этому помешать.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb