Удар! Еще удар!
Wink
Фильмы
Удар! Еще удар!

Удар! Еще удар! (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

9.01968, Удар! Еще удар!
Комедии, Советские91 мин12+

Сюжет

В основе сюжета - финальный матч по футболу в Ленинграде. Играют ленинградская команда «Заря» и западноевропейская команда «Рифы». Сергей Таманцев, сын тренера и лучший игрок «Зари», накануне побывал в гостях у знакомой девушки и вернулся на базу только под утро, за что был отстранeн от участия в матче. Но когда один из игроков получает травму, Таманцеву-старшему приходится выпустить Сергея на поле...

Удар! Еще удар! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удар! Еще удар!»

Всё