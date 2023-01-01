Удар! Еще удар! (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
9.01968, Удар! Еще удар!
Комедии, Советские91 мин12+
Сюжет
В основе сюжета - финальный матч по футболу в Ленинграде. Играют ленинградская команда «Заря» и западноевропейская команда «Рифы». Сергей Таманцев, сын тренера и лучший игрок «Зари», накануне побывал в гостях у знакомой девушки и вернулся на базу только под утро, за что был отстранeн от участи�я в матче. Но когда один из игроков получает травму, Таманцеву-старшему приходится выпустить Сергея на поле...
Удар! Еще удар! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЮВАктёр
Юрий
Волков
- ВКАктёр
Виктор
Коршунов
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- АААктёр
Александр
Анисимов
- ГБАктриса
Гликерия
Богданова-Чеснокова
- ББАктёр
Борис
Быстров
- ЮДАктёр
Юрий
Дедович
- ГДАктёр
Герман
Дмитриев
- ЛКСценарист
Лев
Кассиль
- ВКСценарист
Владимир
Кунин
- АТПродюсер
А.
Тарасов
- ЕШМонтажёр
Евгения
Шкультина
- РДОператор
Ростислав
Давыдов
- АДОператор
Александр
Дибривный
- ВЧКомпозитор
Владлен
Чистяков