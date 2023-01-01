Удар! Еще удар! (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В основе сюжета - финальный матч по футболу в Ленинграде. Играют ленинградская команда «Заря» и западноевропейская команда «Рифы». Сергей Таманцев, сын тренера и лучший игрок «Зари», накануне побывал в гостях у знакомой девушки и вернулся на базу только под утро, за что был отстранeн от участи�я в матче. Но когда один из игроков получает травму, Таманцеву-старшему приходится выпустить Сергея на поле...



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