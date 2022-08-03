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Дон Сезар де Базан
1-й сезон

Дон Сезар де Базан (сериал, 1989) сезон 1 смотреть онлайн

9.41989, Дон Сезар де Базан. Сезон 1 2 серии
Комедия, Мюзикл12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Испания XVIII век. Обедневший граф любит уличную танцовщицу, а она - его. Но их союзу противостоит самодовольный и беспринципный испанский король! Он положил глаз на прекрасную барышню и посадил несчастного графа в тюрьму. Дни узника сочтены... Однако настоящая любовь способна преодолеть и не такие преграды!

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb