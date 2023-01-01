Биография

Анна Самохина — театральная и киноактриса СССР и России, певица, популярная телеведущая. Родилась в Кемеровской области 14 января 1963 года. С 7 лет будущая артистка начала обучаться игре на фортепиано. Позже стала участницей местного театра. Решила получить профессиональное актерское образование и поступила в театральное училище. Далее направлена играть в ТЮЗе. Первую роль в кино Анна Самохина получила в фильме «Узник замка Иф», где сразу сыграла главного персонажа. Картина принесла популярность актрисе. С 1989 года начала играть в ленинградском театре, продолжила сниматься в кино. Пик карьеры Анны приходится на 90-е годы, тогда она сыграла в картинах «Рэкет», «Тартюф», «Бульварный роман» и других. В нулевых актриса снималась в русских сериалах «Черный ворон», «Бандитский Петербург». За годы карьеры Анна Самохина сыграла почти 80 ролей в фильмах и сериалах, часто появлялась на телевидении и радио. Об актрисе снято 4 документальных картины.