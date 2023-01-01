Колесо любви (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Любовная комедия с Михаилом Пореченковым о парне из эскорта, который влюбился в уборщицу. Фильм «Колесо любви» 1994 года можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink.
Кирилл — симпатичный молодой человек, который буквально знает себе цену, ведь он работает юношей по вызову. Это позволяет ему много зарабатывать, но в глубине души он уже давно мечтает встретить настоящую любовь. Наконец, Кирилл встречает ту самую девушку. Ей оказывается Диана, которая работает уборщицей в том же заведении, что и он. Но в этой истории любви есть одно «но»: Диану оберегают два брата-горца, ведь она обещана зажиточному старику с Кавказа.
Смогут ли Кирилл и Диана быть вместе, несмотря на сопротивление окружающего мира? Смотреть фильм «Колесо любви» можно без рекламы в любой момент на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭЯРежиссёр
Эрнест
Ясан
- Актёр
Михаил
Пореченков
- МЛАктриса
Мария
Липкина
- АСАктриса
Анна
Самохина
- Актриса
Зоя
Буряк
- ВКАктриса
Валентина
Ковель
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- АААктёр
Арташес
Алексанян
- ЕЕАктёр
Евгений
Ермолин
- ЛШАктёр
Людвиг
Шунке
- ВМСценарист
Вадим
Михайлов
- АШСценарист
Альбина
Шульгина
- ЭЯСценарист
Эрнест
Ясан
- РППродюсер
Раиса
Проскурякова
- ГППродюсер
Геннадий
Петелин
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- ТВХудожница
Т.
Воронкова
- ИБОператор
Иван
Багаев
- Композитор
Андрей
Сигле