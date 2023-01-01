Биография

Буряк Зоя Юрьевна появилась на свет в 66-м году 6 ноября в г. Красноярске. Когда ей было 4 года, семья, по настоянию дедушки, Петра Михайловича Палагичева, перебралась жить в Одессу. Несмотря на то, что все, включая брата Дмитрия, в семье заслуженной артистки России заняты в строительстве (кроме отца, закончившего киевский институт пищевой промышленности), Буряк выбрала творческий путь. После первого провала в поступлении Зоя последовала совету матери и пошла в педучилище. Но и там знак судьбы не оставил Зою. Попутно занимаясь в школе киноактеров, Буряк была приглашена на «Подвиг Одессы» и, несмотря на недоверчивые насмешки сокурсников, в 1985 году пополняет ряды студентов ЛГИТМиК. Будучи студенткой, она снялась в превосходной картине «Холодное лето 53-го», что сразу принесло Зое большую популярность. Через 5 лет обучения Буряк «убирает» свой одесский говор и становится призером Яхонтовского конкурса чтецов. С 1990 года, работая на Фонтанке, играла Зоя Буряк роли Глаши (Гроза), Генриетты в «Голом короле», Зою в «Пяти вечерах» и другие роли. За тем были мюзик-холл, Театр им. Комиссаржевской и «ТеатрДом». Помимо сцены, актриса регулярно занята в съемках кинокартин. Нашумевшие фильмы с Зоей Буряк – «Утомленные солнцем» Михалкова, участвовала в «Особенностях национальной охоты», жизненно и с юмором сыграла Галю в комедии «Колесо фортуны». Личная жизнь актрисы Зои Буряк не сложилась, однако сама Зоя об этом ни дня не жалеет и уверяет, что не смогла бы разорваться между семьей и любимой работой, которая занимает ее жизнь 24/7.