Холмы и равнины (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.12008, Холмы и равнины
Мелодрама90 мин18+
О фильме
Провинциальный поселок. Жизнь местных жителей скучна и однообразна. Главная героиня Таня, добрая и мечтательная девушка, недавно закончила школу, и теперь подрабатывает в местной больнице. Когда выдается свободная минутка, Таня пишет рассказы, которые никому не показывает. С юных лет Таня вынуждена воспитывать своих младших брата и сестру, которым заменяет мать и отца. Однажды в поселок из города на стажировку приезжает молодой доктор Тимур...
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- АЕРежиссёр
Александра
Ерофеева
- ОСАктриса
Оксана
Сурнина
- НИАктёр
Николай
Иванов
- Актёр
Алексей
Серебряков
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ККАктриса
Кристина
Кузьмина
- Актриса
Зоя
Буряк
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- ИНАктриса
Ирина
Никулина
- ЮОАктёр
Юрий
Оськин
- ИЧАктриса
Изабелла
Чирина
- ИНСценарист
Ирина
Накарякова
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук