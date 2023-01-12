Холмы и равнины (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Провинциальный поселок. Жизнь местных жителей скучна и однообразна. Главная героиня Таня, добрая и мечтательная девушка, недавно закончила школу, и теперь подрабатывает в местной больнице. Когда выдается свободная минутка, Таня пишет рассказы, которые никому не показывает. С юных лет Таня вынуждена воспитывать своих младших брата и сестру, которым заменяет мать и отца. Однажды в поселок из города на стажировку приезжает молодой доктор Тимур...

