Холмы и равнины
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Холмы и равнины

Холмы и равнины (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.12008, Холмы и равнины
Мелодрама90 мин18+

О фильме

Провинциальный поселок. Жизнь местных жителей скучна и однообразна. Главная героиня Таня, добрая и мечтательная девушка, недавно закончила школу, и теперь подрабатывает в местной больнице. Когда выдается свободная минутка, Таня пишет рассказы, которые никому не показывает. С юных лет Таня вынуждена воспитывать своих младших брата и сестру, которым заменяет мать и отца. Однажды в поселок из города на стажировку приезжает молодой доктор Тимур...

Страна
Украина, Россия
Жанр
Мелодрама
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.3 КиноПоиск