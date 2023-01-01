Биография

Кристина Кузьмина – актриса театра и кино, диджей, поэтесса. Известна российским зрителям своими яркими работами в телесериалах «Адъютанты любви», «Дом на обочине». Будущая актриса родилась в Ленинграде в 1980 г. Ее отец работал инженером, мама была медиком. Любовь к театральному искусству появилась у девочки еще в детстве благодаря тете Нелли Поповой. С ранних лет у ребенка проявился музыкальный талант, что привело девушку в музыкальную школу. Она занималась вокалом, брала уроки игры на фортепиано. Первые роли Кристина Кузьмина исполнила в Музыкальном театре им. Резникова. Затем в 14 лет начала работать моделью в агентстве «Модус Вивенди». Постепенно переходит на радио, где работает диджеем и ведущей авторских проектов. В 1997 г. артистка поступила в СПбГАТИ, но из-за напряженного графика работы была вынуждена оставить учебу. Вновь поступать в вуз девушка решила спустя 2 года. Съемки в кино начались для Кристины Кузьминой с сериалов и известных картин «Спецотдел», «Агент национальной безопасности – 4», «Тайны следствия – 3». Историческая лента «Адъютанты любви» принесла актрисе первую популярность в 2005 г. С этого момента она активно снимается и становится все более известной.