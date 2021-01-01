Хорошие девочки попадают в рай (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
6.52021, Хорошие девочки попадают в рай
Драмы91 мин18+
Сюжет
От Пашки ушла жена. Переживая это событие, он уже прошел через отрицание и торг, когда пытался вернуть супругу, гнев и депрессию, когда дрался с новым возлюбленным бывшей и заливал горе алкоголем. Но вот до принятия пока так и не дошел. Поможет ли встреча с прекрасной незнакомкой у аптеки наконец-то перейти к этой стадии?
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Месхиев
- Актриса
Юлия
Пересильд
- АСАктёр
Алесь
Снопковский
- ЕТАктёр
Евгений
Терских
- ЛААктриса
Линда
Ахметзянова
- ММАктёр
Максим
Митяшин
- НААктёр
Николай
Аузин
- АКАктёр
Андрей
Кузин
- ККАктриса
Кристина
Кузьмина
- АОАктёр
Александр
Овчаренко
- МБАктриса
Маргарита
Бычкова
- ДМСценарист
Дмитрий
Месхиев
- КРСценарист
Кирилл
Рябов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- ОМХудожница
Ольга
Михайлова
- МСОператор
Мария
Соловьева