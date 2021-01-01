Хорошие девочки попадают в рай
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Хорошие девочки попадают в рай

Хорошие девочки попадают в рай (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

6.52021, Хорошие девочки попадают в рай
Драмы91 мин18+

Сюжет

От Пашки ушла жена. Переживая это событие, он уже прошел через отрицание и торг, когда пытался вернуть супругу, гнев и депрессию, когда дрался с новым возлюбленным бывшей и заливал горе алкоголем. Но вот до принятия пока так и не дошел. Поможет ли встреча с прекрасной незнакомкой у аптеки наконец-то перейти к этой стадии?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хорошие девочки попадают в рай»

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