Хорошие девочки попадают в рай (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

От Пашки ушла жена. Переживая это событие, он уже прошел через отрицание и торг, когда пытался вернуть супругу, гнев и депрессию, когда дрался с новым возлюбленным бывшей и заливал горе алкоголем. Но вот до принятия пока так и не дошел. Поможет ли встреча с прекрасной незнакомкой у аптеки наконец-то перейти к этой стадии?



Хорошие девочки попадают в рай смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.