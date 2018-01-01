Биография

Маргарита Бычкова — российская актриса, актриса дубляжа. Заслуженная артистка РФ, награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» и премией «Золотой софит». Родилась в Ленинграде 3 августа 1968 года. В детстве Рита занималась спортивной гимнастикой, стала мастером спорта по художественной гимнастике. После школы она стала студенткой ЛГИТМиКа, и ее родители-инженеры поддержали выбор дочери. Закончив творческий вуз, Бычкова начала играть в театре имени Комиссаржевской, где служит до сих пор. Среди ее театральных работ — постановки «Сон в летнюю ночь», «3D», «Театр», «Анна в тропиках», «Безымянная звезда». Маргарита Бычкова известна работами в картинах «Блокпост», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Фаворит», «Кука», «Похороните меня за плинтусом», «Человек у окна», «Лиговка», «Агент особого назначения», «Крик совы», «Время Синдбада», «Профессионал», «Батальонъ», «Такая работа», «Тест на беременность», «Ленинград 46», «Наше счастливое завтра», «Семейный альбом», «Мажор 2», «Последняя статья журналиста», «Найти мужа Дарье Климовой», «Личность не установлена», «Крылья империи», «Невский. Проверка на прочность», «Вольная грамота», «Алиби», «Условный мент», «Конец невинности», «Подкидыш» «Лихач», «Формула преступления», «Проект «Анна Николаевна», «Беспринципные», «Спросите медсестру», «Крепкие орешки», «Ментозавры», «Жена олигарха», «Знахарь 2», «Елки-иголки», «Моя ужасная сестра 2», «Всё ок».