Вдова
Wink
Фильмы
Вдова
6.92020, Вдова
Ужасы86 мин16+

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Вдова (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса – полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.

Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся в окрестном лесу мальчике. Отправившись на поиски, они находят раздетую женщину в бессознательном состоянии, пытаются доставить её в больницу, но выбраться из леса оказывается не так-то просто. Местная легенда гласит, что неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую называют Хромой Вдовой, забирает всех, кто зайдёт на её территорию.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вдова»

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