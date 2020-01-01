Вдова (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса – полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.



Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся в окрестном лесу мальчике. Отправившись на поиски, они находят раздетую женщину в бессознательном состоянии, пытаются доставить её в больницу, но выбраться из леса оказывается не так-то просто. Местная легенда гласит, что неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую называют Хромой Вдовой, забирает всех, кто зайдёт на её территорию.



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