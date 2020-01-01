Вдова (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса – полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.
Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся в окрестном лесу мальчике. Отправившись на поиски, они находят раздетую женщину в бессознательном состоянии, пытаются доставить её в больницу, но выбраться из леса оказывается не так-то просто. Местная легенда гласит, что неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую называют Хромой Вдовой, забирает всех, кто зайдёт на её территорию.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ИМРежиссёр
Иван
Минин
- ВПАктриса
Виктория
Потемина
- АГАктриса
Анастасия
Грибова
- МБАктриса
Маргарита
Бычкова
- ИААктёр
Илья
Агапов
- АААктёр
Алексей
Анискин
- КНАктёр
Константин
Нестерко
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- ТРАктриса
Татьяна
Рощина
- ИМСценарист
Иван
Минин
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- НДСценарист
Наталья
Дубовая
- СПСценарист
Святослав
Подгаевский
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- СППродюсер
Святослав
Подгаевский
- АЕПродюсер
Александр
Емельянов
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- АТХудожница
Александра
Талалуева
- ММОператор
Максим
Миханюк