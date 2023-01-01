Осколки счастья (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Счастливая семья, четверо очаровательных детей, любовь и гармония… Мир в одночасье рухнул, когда героиня погибла в нелепой автокатастрофе. Ее муж не понимает, как жить дальше, но при этом не может замкнуться в себе, иначе кто будет заботиться о детях?



Все сезон�ы сериала Осколки счастья смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.