Осколки счастья
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Осколки счастья

Осколки счастья (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Осколки счастья 1 сезон
Драмы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Счастливая семья, четверо очаровательных детей, любовь и гармония… Мир в одночасье рухнул, когда героиня погибла в нелепой автокатастрофе. Ее муж не понимает, как жить дальше, но при этом не может замкнуться в себе, иначе кто будет заботиться о детях?

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Осколки счастья»

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