Биография

Виталий Такс – российский актер кино и театра, также известен как режиссер и телеведущий. Появился на свет в городе Ленинград 2 августа 1973 года. С детства будущий актер интересовался драматургией и мечтал связать свою жизнь с искусством. Получив среднее образование, подал документы в СПбГАТИ, куда был успешно зачислен. Выпустившись из вуза в 1998 году, работал в театре «Русская антреприза», на сцене которого и были сыграны первые известные роли Виталия Такса. Позднее был членом труппы театров «Под самой крышей» и «Бенефис». Появился в таких постановках, как «Женитьба», «Земляки», «Карлсон», и множестве других. Свою частную жизнь актер предпочитает не афишировать и не комментировать. На экране впервые появился еще во время учебы, получив небольшую роль в картине «Цирк сгорел, и клоуны разбежались». Позднее появился в таких заметных проектах как «Улицы разбитых фонарей», «Тамбовская волчица», «Тайны следствия». Наибольшую известность принесли Виталию Таксу сериалы «Пять минут тишины» и «Путь самца», в которых он сыграл главных героев. На данный момент продолжает активно сниматься, также является актером и художественным руководителем труппы театра «Бенефис».