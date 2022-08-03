Осколки счастья. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Осколки счастья
1-й сезон
1-я серия

Осколки счастья (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.32015, Осколки счастья. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Счастливая семья, четверо очаровательных детей, любовь и гармония… Мир в одночасье рухнул, когда героиня погибла в нелепой автокатастрофе. Ее муж не понимает, как жить дальше, но при этом не может замкнуться в себе, иначе кто будет заботиться о детях?

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Осколки счастья»