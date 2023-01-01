Биография

Екатерина Решетникова – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Ленинграде 23 июля 1976 года. В школьные годы будущая актриса посещала музыкальную школу, много рисовала и мечтала стать художником. Смена интересов произошла после того, как уже в старших классах Решетникова начала заниматься в театральной студии и почувствовала себя на своем месте. Подала документы в Щукинское училище, после выпуска получила работу в санкт-петербургском Малом драматическом театре. На его сцене и были сыграны первые профессиональные роли Екатерины Решетниковой. Также сотрудничала с театром «Балтийский дом». Актриса в разводе, дважды была замужем. От этих браков имеет двух сыновей. На экране впервые появилась в 2001 году, в эпизодической роли в популярном сериале «Убойная сила». После были роли в таких лентах, как «Нелегал», «Дело чести», «Эра стрельца», «Шаман». Узнаваемость принесли Екатерине Решетниковой фильмы «Когда растаял снег» и «Судьба Марии». Также известна благодаря главной роли в телесериале «Подкидыши», вышедшем на экраны в 2016 году. Всего в послужном списке актрисы более трех десятков ролей в фильмах и сериалах. На данный момент продолжает активно сниматься, также работает в театре.