Совесть
Wink
Фильмы
Совесть
2021, Совесть
Драма91 мин16+
Фильм в подписке «PREMIER»

Совесть (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Петроград, 20-е годы. Следователь ипреподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим егобеззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу еготерпения, оннамерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт ссистемой, игнорирующей право, приводит героя кнеобходимости самому нарушить закон, вступив впротиворечие ссобственной совестью.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Совесть»