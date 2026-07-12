Совесть (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Петроград, 20-е годы. Следователь ипреподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим егобеззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу еготерпения, оннамерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт ссистемой, игнорирующей право, приводит героя кнеобходимости самому нарушить закон, вступив впротиворечие ссобственной совестью.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- ВКАктёр
Владислав
Комаров
- АКАктёр
Александр
Кононец
- ВЩАктёр
Василий
Щипицын
- НСАктриса
Наталья
Свешникова
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- Актриса
Анастасия
Волынская
- МШАктриса
Мария
Шорохова
- АШАктёр
Алексей
Штукин
- АКСценарист
Алексей
Козлов
- ПССценарист
Петр
Смирнов
- АКПродюсер
Алексей
Козлов
- АФПродюсер
Аркадий
Фатеев
- ЕГПродюсер
Елена
Громова
- АДПродюсер
Антон
Дементьев
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ЛКХудожник
Леонид
Карпов
- ОЧХудожница
Ольга
Чудецкая
- ВТОператор
Вячеслав
Тюрин
- АККомпозитор
Алексей
Карпов