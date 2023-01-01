Биография

Анастасия Волынская — российская актриса. Родилась в Германии 14 апреля 1992 года. В детстве актриса недолгое время занималась балетом, но позже переключилась на вокал и сценическое искусство. Анастасия прошла в школу «Класс-центр», которой руководил Сергей Казарновский, где она экстерном обучилась сольфеджио и игре на гитаре. В 2009 году артистка поступила в ГИТИС в мастерскую Бородина, а позже стала актрисой Российского Академического Молодежного Театра. Анастасия Волынская снимается в кино с 2013 года, а ее первой ролью стала Лена Спицина в сериале «Оттепель». После этого артистка сыграла в десятке проектов, среди которых триллер «Душегубы», балетная драма «Большой» и сериал «Надвое» из линейки more originals.