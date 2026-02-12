Она танцует (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Танцовщица проходит жизненный путь, пытаясь примирить романтическую любовь и стремление к высокому искусству. Драма «Она танцует» — фильм о силе прекрасного с хореографией Алексея Расторгуева.
Оля с юности обожала танцевать. Ее мать-педагог привила ей любовь к классическим танцам, но это не остановило ее поиски собственного стиля. Куда сложнее для нее оказались отношения с партнерами. Один за другим в жизни Оли появляются мужчины, которые сперва привлекают ее любовью ко всему новому. Однако в решающий момент их ценности расходятся, и Оля вновь остается одна. Но вот однажды рядом появляется человек, который ничего не знает о танцах.
Найдет ли она внутреннее счастье, покажет фильм «Она танцует» (2024).
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Актриса
Анастасия
Волынская
- АРАктёр
Антон
Рогачев
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- ЕСАктёр
Евгений
Сыркин
- НААктёр
Наиль
Абдрахманов
- МИАктриса
Марина
Игнатова
- АЦАктёр
Александр
Цыбульский
- НВАктриса
Наташа
Васильева
- СГАктёр
Степан
Гвоздиков
- ММАктриса
Мария
Мельникова
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- СКСценарист
Светлана
Козлова
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- ПОПродюсер
Павел
Одынин
- РНМонтажёр
Родион
Николайчук
- НМОператор
Наталья
Макарова
- НККомпозитор
Никита
Каменский