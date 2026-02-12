Она танцует (фильм, 2024) смотреть онлайн

Танцовщица проходит жизненный путь, пытаясь примирить романтическую любовь и стремление к высокому искусству. Драма «Она танцует» — фильм о силе прекрасного с хореографией Алексея Расторгуева.



Оля с юности обожала танцевать. Ее мать-педагог привила ей любовь к классическим танцам, но это не остановило ее поиски собственного стиля. Куда сложнее для нее оказались отношения с партнерами. Один за другим в жизни Оли появляются мужчины, которые сперва привлекают ее любовью ко всему новому. Однако в решающий момент их ценности расходятся, и Оля вновь остается одна. Но вот однажды рядом появляется человек, который ничего не знает о танцах.



Найдет ли она внутреннее счастье, покажет фильм «Она танцует» (2024). Смотреть онлайн драму можно на Wink.

