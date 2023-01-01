Надвое (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Друзья отправляются в рабочую поездку, которая изменит их навсегда. Данила Козловский и Александр Петров — в мелодраме Валерия Тодоровского.



Двое московских коллег Костя и Саня приезжают в командировку в Санкт-Петербург. Однако вместо посещения запланированных встреч и семинаров им суждено встретить двух очаровательных девушек. Интеллектуал и любитель Бродского Костя теряет голову от причудливых выходок Ирины, а сердцеед Саня неожиданно для себя начинает задумываться о серьезных отношениях после знакомства с симпатичной виолончелисткой Настей. Новые чувства переворачивают привычные жизни мужчин с ног на голову, разделяя их на до и после романтического приключения в городе на Неве.



Смогут ли Костя и Саня открыться любви, узнаете в комедийной мелодраме «Надвое». Сериал смотреть онлайн 2022 в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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