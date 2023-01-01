Надвое (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+58 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+50 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
Сюжет
Друзья отправляются в рабочую поездку, которая изменит их навсегда. Данила Козловский и Александр Петров — в мелодраме Валерия Тодоровского.
Двое московских коллег Костя и Саня приезжают в командировку в Санкт-Петербург. Однако вместо посещения запланированных встреч и семинаров им суждено встретить двух очаровательных девушек. Интеллектуал и любитель Бродского Костя теряет голову от причудливых выходок Ирины, а сердцеед Саня неожиданно для себя начинает задумываться о серьезных отношениях после знакомства с симпатичной виолончелисткой Настей. Новые чувства переворачивают привычные жизни мужчин с ног на голову, разделяя их на до и после романтического приключения в городе на Неве.
Смогут ли Костя и Саня открыться любви, узнаете в комедийной мелодраме «Надвое». Сериал смотреть онлайн 2022 в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анна
Синякина
- Актриса
Анастасия
Волынская
- Актриса
Елена
Смирнова
- Актёр
Андрей
Ташков
- Актёр
Алексей
Фатеев
- Актёр
Валерий
Ярёменко
- Сценарист
Всеволод
Бенигсен
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- СКОператор
Сергей
Козлов
- Композитор
Анна
Друбич