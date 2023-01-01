Биография

Всеволод Бенигсен — российский сценарист и писатель. Родился 27 июля 1973 года. Изначально кинодеятель обучался в ГИТИСе, но после поступил на сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Также Всеволод известен как писатель. За свои романы «ГенАцид» и «Раяд» Бенигсен не раз получал литературные премии. Первой работой Всеволода Бенигсена в качестве сценариста стала драма 2010 года «БАгИ». Позже кинодеятель приложил руку к фильмам «Аварийное состояние», «Архипелаг», а также сериалам «Смерть манекенщицы» и «Надвое», который пополнил линейку more originals.