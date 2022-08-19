Надвое. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Надвое
1-й сезон
8-я серия
8.52022, Надвое. Сезон 1. Серия 8
Мелодрама, Комедия18+

Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ира внезапно приезжает в Москву, чтобы устроить Косте сюрприз. Мужчина вынужден соврать Лизе о том, что его срочно вызывают в Петербург к следователю. Пока женщина думает, что муж в командировке, Костя проводит три дня с Ирой в гостинице. Тем временем Саня и Настя сообщают ребятам за ужином неожиданную новость о предстоящей свадьбе. Костя провожает Ирину на поезд и возвращается домой, но Лиза узнает о его лжи. Что ждет героев в будущем и смогут ли они жить вместе после измены Кости, узнаете в сериале «Надвое» — 8 серия 1 сезона ждет вас онлайн на сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Надвое»