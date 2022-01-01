Надвое. Сезон 1. Серия 1
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Надвое
1-й сезон
1-я серия
8.52022, Надвое. Сезон 1. Серия 1
Мелодрамы18+

Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Двое коллег из Москвы отправляются в командировку в Санкт-Петербург, однако поездку омрачает неожиданная новость: глава банка, пригласивший их вести семинар для сотрудников, разыскивается полицией. Теперь друзья должны скоротать свободный вечер в Петербурге. Педант Костя неожиданно проводит время с яркой и эмоциональной девушкой Ирой, а сердцеед Саня знакомится в поезде с хрупкой виолончелисткой Настей. Как любовь изменит спокойную и размеренную жизнь москвичей, узнаете в мелодраме Валерия Тодоровского «Надвое» — 1 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Надвое»