Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Двое коллег из Москвы отправляются в командировку в Санкт-Петербург, однако поездку омрачает неожиданная новость: глава банка, пригласивший их вести семинар для сотрудников, разыскивается полицией. Теперь друзья должны скоротать свободный вечер в Петербурге. Педант Костя неожиданно проводит время с яркой и эмоциональной девушкой Ирой, а сердцеед Саня знакомится в поезде с хрупкой виолончелисткой Настей. Как любовь изменит спокойную и размеренную жизнь москвичей, узнаете в мелодраме Валерия Тодоровского «Надвое» — 1 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!



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