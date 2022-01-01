Надвое. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Надвое
1-й сезон
7-я серия
8.52022, Надвое. Сезон 1. Серия 7
Мелодрамы18+

Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Костя продолжает жить двойной жизнью. Мужчина пытается наладить семейный быт с Лизой, но при этом поддерживает связь с Ириной. Между тем Саня так сильно скучает по Насте, что впадает в депрессию. Чтобы разобраться в своих чувствах и принять окончательное решение, молодой человек отправляется в Петербург и встречается с возлюбленной. Чтобы узнать, какое решение примет Саня, смотрите сериал «Надвое» — 7 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрамы
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Надвое»