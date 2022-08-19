Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+58 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+50 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Пока Саня и Настя готовятся к свадьбе, Костя и Лиза выбирают квартиру. Мужчина продолжает общение с Ирой и становится все более нервным и раздражительным, еще и ссорится с другом: Костя не понимает, зачем Саня торопится с женитьбой. Между тем пара снова встречается в Петербурге и решает пойти на свадьбу вместе. На теплоходе, где проходит торжество, Костя принимает важное решение. Какой выбор сделает Костя, узнаете в последнем эпизоде мелодрамы Валерия Тодоровского «Надвое» — 9 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анна
Синякина
- Актриса
Анастасия
Волынская
- Актриса
Елена
Смирнова
- Актёр
Андрей
Ташков
- Актёр
Алексей
Фатеев
- Актёр
Валерий
Ярёменко
- Сценарист
Всеволод
Бенигсен
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- СКОператор
Сергей
Козлов
- Композитор
Анна
Друбич