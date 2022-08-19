Надвое. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Надвое
1-й сезон
9-я серия
8.52022, Надвое. Сезон 1. Серия 9
Мелодрама, Комедия18+

Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пока Саня и Настя готовятся к свадьбе, Костя и Лиза выбирают квартиру. Мужчина продолжает общение с Ирой и становится все более нервным и раздражительным, еще и ссорится с другом: Костя не понимает, зачем Саня торопится с женитьбой. Между тем пара снова встречается в Петербурге и решает пойти на свадьбу вместе. На теплоходе, где проходит торжество, Костя принимает важное решение. Какой выбор сделает Костя, узнаете в последнем эпизоде мелодрамы Валерия Тодоровского «Надвое» — 9 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Надвое»