Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2022, Надвое. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+

По возвращении в Москву Саня принимает на себя роль благородного рыцаря и предлагает ночлег расстроенной после неудачного выступления на музыкальном конкурсе Насте. Ночевка продлевается на неопределенный срок, и Саня чувствует себя неуверенно в общении с девушкой. Между тем Костя, вернувшись к однообразной семейной рутине, не может выкинуть из головы эксцентричную петербурженку Иру. Смогут ли друзья открыться новым чувствам, узнаете в сериале «Надвое» — 2 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

