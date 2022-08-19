Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
По возвращении в Москву Саня принимает на себя роль благородного рыцаря и предлагает ночлег расстроенной после неудачного выступления на музыкальном конкурсе Насте. Ночевка продлевается на неопределенный срок, и Саня чувствует себя неуверенно в общении с девушкой. Между тем Костя, вернувшись к однообразной семейной рутине, не может выкинуть из головы эксцентричную петербурженку Иру. Смогут ли друзья открыться новым чувствам, узнаете в сериале «Надвое» — 2 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анна
Синякина
- Актриса
Анастасия
Волынская
- Актриса
Елена
Смирнова
- Актёр
Андрей
Ташков
- Актёр
Алексей
Фатеев
- Актёр
Валерий
Ярёменко
- Сценарист
Всеволод
Бенигсен
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- СКОператор
Сергей
Козлов
- Композитор
Анна
Друбич