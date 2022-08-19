Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

По возвращении в Москву Саня принимает на себя роль благородного рыцаря и предлагает ночлег расстроенной после неудачного выступления на музыкальном конкурсе Насте. Ночевка продлевается на неопределенный срок, и Саня чувствует себя неуверенно в общении с девушкой. Между тем Костя, вернувшись к однообразной семейной рутине, не может выкинуть из головы эксцентричную петербурженку Иру. Смогут ли друзья открыться новым чувствам, узнаете в сериале «Надвое» — 2 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!

