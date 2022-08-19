Саня и Настя выясняют отношения, в результате чего пара расстается. Молодой человек пытается забыть девушку, но все равно продолжает следить за ней в соцсетях. Тем временем в офисе проходит костюмированная вечеринка, после которой Костя окончательно понимает, как его тяготит брак с женой. Он становится вспыльчивым и раздражительным, и Лиза начинает подозревать, что у него роман с другой. Смогут ли Саня и Костя вернуться к своей обычной жизни и забыть петербурженок, узнаете в сериале «Надвое» — 5 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!

