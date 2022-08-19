Надвое. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Надвое
1-й сезон
5-я серия
8.52022, Надвое. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама, Комедия18+

Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Саня и Настя выясняют отношения, в результате чего пара расстается. Молодой человек пытается забыть девушку, но все равно продолжает следить за ней в соцсетях. Тем временем в офисе проходит костюмированная вечеринка, после которой Костя окончательно понимает, как его тяготит брак с женой. Он становится вспыльчивым и раздражительным, и Лиза начинает подозревать, что у него роман с другой. Смогут ли Саня и Костя вернуться к своей обычной жизни и забыть петербурженок, узнаете в сериале «Надвое» — 5 серия 1 сезона доступна онлайн на сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Надвое»