Надвое. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Надвое
1-й сезон
4-я серия
8.52022, Надвое. Сезон 1. Серия 4
Мелодрамы18+

Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После захватывающей поездки в Петербург Костя возвращается к обыденной семейной рутине. Его жена Лиза страстно желает завести ребенка, в то время как мысли мужчины заняты отношениями с Ирой. Между тем Саня окончательно расстается с Галей и узнает новые подробности о прошлом Насти, что вызывает у него тревогу. Молодому человеку приходится срочно ехать в Питер для дачи показаний следователю, но он беспокоится о своей девушке. На следующий день Саня обнаруживает, что Настя не ночевала дома. Что же случилось с Настей и какие еще секреты она скрывает, узнаете в сериале «Надвое» — 4 серия 1 сезона ждет вас онлайн на нашем сервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрамы
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Надвое»