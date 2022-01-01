Надвое (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

После захватывающей поездки в Петербург Костя возвращается к обыденной семейной рутине. Его жена Лиза страстно желает завести ребенка, в то время как мысли мужчины заняты отношениями с Ирой. Между тем Саня окончательно расстается с Галей и узнает новые подробности о прошлом Насти, что вызывает у него тревогу. Молодому человеку приходится срочно ехать в Питер для дачи показаний следователю, но он беспокоится о своей девушке. На следующий день Саня обнаруживает, что Настя не ночевала дома. Что же случилось с Настей и какие еще секреты она скрывает, узнаете в сериале «Надвое» — 4 серия 1 сезона ждет вас онлайн на нашем сервисе Wink!



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