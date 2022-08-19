Саня узнает, что Настя соврала ему о своем бывшем парне. Он решает, что им необходим серьезный разговор, чтобы прояснить ситуацию и установить новые правила в отношениях. В ходе этой беседы молодые люди обещают друг другу впредь говорить только правду. Тем временем Костя отправляется на сапсане в Петербург, чтобы дать показания следователю и еще раз встретиться с Ирой. Любовь на стороне дарит мужчине крылья и показывает ему, какой скучной стала его жизнь с супругой. Сможет ли Костя рассказать новой возлюбленной о том, что женат, узнаете в сериале «Надвое» — 3 серия 1 сезона ждет вас на сервисе Wink!

