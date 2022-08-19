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Надвое
1-й сезон

Надвое (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.52022, Надвое. Сезон 1 9 серий
Мелодрама, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В отечественной мелодраме Валерия Тодоровского вы увидите, как любовь изменит размеренную и спокойную жизнь двух друзей, приехавших в командировку в Санкт-Петербург. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Надвое» 2022 года — смотреть его можно в высоком качестве только на нашем сервисе!

В первом сезоне вы познакомитесь с двумя москвичами, которые приезжают в Питер по рабочим делам. Костя — женатый интеллектуал, предпочитающий чтение Бродского и Ницше разговорам с женщинами. Саня — заядлый холостяк и душа компании, не задумывающийся о серьезных отношениях и живущий моментом. Судьба преподносит друзьям сюрприз в виде двух петербурженок — яркой тусовщицы Иры и тихой виолончелистки Насти. Девушки привносят романтический хаос в жизни Кости и Сани, разделив их судьбы надвое.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Надвое»