В отечественной мелодраме Валерия Тодоровского вы увидите, как любовь изменит размеренную и спокойную жизнь двух друзей, приехавших в командировку в Санкт-Петербург. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Надвое» 2022 года — смотреть его можно в высоком качестве только на нашем сервисе!



В первом сезоне вы познакомитесь с двумя москвичами, которые приезжают в Питер по рабочим делам. Костя — женатый интеллектуал, предпочитающий чтение Бродского и Ницше разговорам с женщинами. Саня — заядлый холостяк и душа компании, не задумывающийся о серьезных отношениях и живущий моментом. Судьба преподносит друзьям сюрприз в виде двух петербурженок — яркой тусовщицы Иры и тихой виолончелистки Насти. Девушки привносят романтический хаос в жизни Кости и Сани, разделив их судьбы надвое.



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