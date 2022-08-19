Надвое (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+58 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+50 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+57 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
Надвое
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
В отечественной мелодраме Валерия Тодоровского вы увидите, как любовь изменит размеренную и спокойную жизнь двух друзей, приехавших в командировку в Санкт-Петербург. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Надвое» 2022 года — смотреть его можно в высоком качестве только на нашем сервисе!
В первом сезоне вы познакомитесь с двумя москвичами, которые приезжают в Питер по рабочим делам. Костя — женатый интеллектуал, предпочитающий чтение Бродского и Ницше разговорам с женщинами. Саня — заядлый холостяк и душа компании, не задумывающийся о серьезных отношениях и живущий моментом. Судьба преподносит друзьям сюрприз в виде двух петербурженок — яркой тусовщицы Иры и тихой виолончелистки Насти. Девушки привносят романтический хаос в жизни Кости и Сани, разделив их судьбы надвое.
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Рейтинг
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анна
Синякина
- Актриса
Анастасия
Волынская
- Актриса
Елена
Смирнова
- Актёр
Андрей
Ташков
- Актёр
Алексей
Фатеев
- Актёр
Валерий
Ярёменко
- Сценарист
Всеволод
Бенигсен
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- СКОператор
Сергей
Козлов
- Композитор
Анна
Друбич