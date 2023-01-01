Алекс Лютый
Wink
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Алекс Лютый
9.32019, Алекс Лютый 3 сезона
Детективы18+
Советская милиция ловит уцелевшего нацистского преступника. Ретродетектив с Сергеем Пускепалисом по реальной истории
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Алекс Лютый (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Когда в Советском Союзе начинаются страшные убийства, связанные с нацистскими коллаборационистами, только лучшие следователи могут разгадать тайны прошлого. Историческая детективная антология, вдохновленная реальными событиями с участием Сергея Пускепалиса, Влада Коноплева и Антона Хабарова.

Хотя Великая Отечественная война закончилась 30 лет назад, ее отголоски еще способны потрясти мирных жителей Ленинградской области. Снова начинает убивать Алекс Лютый, именем которого пугали советских граждан в начале немецкого вторжения. Лишенный сострадания социопат долгое время считался погибшим, но вновь проявил себя, когда известный писатель собрался написать о нем книгу. Лютый станет ключевой фигурой и в двух других делах, так или иначе касающихся нацистских пособников. Милиция должна найти жестокого хирурга Шульца, отличившегося бесчеловечными экспериментами в пересыльном лагере, а также сирот, без вести пропавших после столкновения с нацистскими карателями.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алекс Лютый»

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