Алекс Лютый (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Алекс Лютый
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Когда в Советском Союзе начинаются страшные убийства, связанные с нацистскими коллаборационистами, только лучшие следователи могут разгадать тайны прошлого. Историческая детективная антология, вдохновленная реальными событиями с участием Сергея Пускепалиса, Влада Коноплева и Антона Хабарова.
Хотя Великая Отечественная война закончилась 30 лет назад, ее отголоски еще способны потрясти мирных жителей Ленинградской области. Снова начинает убивать Алекс Лютый, именем которого пугали советских граждан в начале немецкого вторжения. Лишенный сострадания социопат долгое время считался погибшим, но вновь проявил себя, когда известный писатель собрался написать о нем книгу. Лютый станет ключевой фигурой и в двух других делах, так или иначе касающихся нацистских пособников. Милиция должна найти жестокого хирурга Шульца, отличившегося бесчеловечными экспериментами в пересыльном лагере, а также сирот, без вести пропавших после столкновения с нацистскими карателями.
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Информация
Рейтинг
- ЛБРежиссёр
Леонид
Белозорович
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Влад
Коноплёв
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анастасия
Мытражик
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- ЕГСценарист
Егор
Головенкин
- АССценарист
Алексей
Сашин
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- ВОПродюсер
Вадим
Островский
- СФХудожник
Сергей
Филенко
- ТПХудожница
Татьяна
Пояркова
- АЗМонтажёр
Андрей
Зозуля
- СКОператор
Светлана
Кругликова
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев