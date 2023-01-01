Алекс Лютый (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Когда в Советском Союзе начинаются страшные убийства, связанные с нацистскими коллаборационистами, только лучшие следователи могут разгадать тайны прошлого. Историческая детективная антология, вдохновленная реальными событиями с участием Сергея Пускепалиса, Влада Коноплева и Антона Хабарова.



Хотя Великая Отечественная война закончилась 30 лет назад, ее отголоски еще способны потрясти мирных жителей Ленинградской области. Снова начинает убивать Алекс Лютый, именем которого пугали советских граждан в начале немецкого вторжения. Лишенный сострадания социопат долгое время считался погибшим, но вновь проявил себя, когда известный писатель собрался написать о нем книгу. Лютый станет ключевой фигурой и в двух других делах, так или иначе касающихся нацистских пособников. Милиция должна найти жестокого хирурга Шульца, отличившегося бесчеловечными экспериментами в пересыльном лагере, а также сирот, без вести пропавших после столкновения с нацистскими карателями.



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