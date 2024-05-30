Алекс Лютый (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Милиция СССР ищет нацистского преступника, который долгое время считался погибшим. Удастся ли стражам закона восстановить порядок, нарушенный изощренным убийцей? Смотрите сериал «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



Когда в 1975 году происходит убийство известного советского писателя, подозреваемым становится герой его последней книги — гитлеровский палач по прозвищу Алекс Лютый. Еще мальчишкой во время Великой Отечественной войны он переметнулся на сторону нацистов и начал безжалостно убивать обычных граждан, за что и получил свое пугающее прозвище. Его долго считали погибшим, однако все указывает на то, что убийца выжил и скрывается под другим именем. Перед милицией стоит почти невозможная задача — вычислить Лютого и посадить за решетку. Дело поручают следователю с репутацией Егору Сухареву и его напарнику, неопытному Борису Касьянову.



Как злодею удавалось так долго скрываться и положат ли конец его зверствам офицеры полиции? Смотрите 1 сезон сериала «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

