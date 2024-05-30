Алекс Лютый (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Милиция СССР ищет нацистского преступника, который долгое время считался погибшим. Удастся ли стражам закона восстановить порядок, нарушенный изощренным убийцей? Смотрите сериал «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Когда в 1975 году происходит убийство известного советского писателя, подозреваемым становится герой его последней книги — гитлеровский палач по прозвищу Алекс Лютый. Еще мальчишкой во время Великой Отечественной войны он переметнулся на сторону нацистов и начал безжалостно убивать обычных граждан, за что и получил свое пугающее прозвище. Его долго считали погибшим, однако все указывает на то, что убийца выжил и скрывается под другим именем. Перед милицией стоит почти невозможная задача — вычислить Лютого и посадить за решетку. Дело поручают следователю с репутацией Егору Сухареву и его напарнику, неопытному Борису Касьянову.
Как злодею удавалось так долго скрываться и положат ли конец его зверствам офицеры полиции? Смотрите 1 сезон сериала «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Режиссёр
Леонид
Белозорович
Актёр
Дмитрий
Муляр
Актёр
Сергей
Пускепалис
Актёр
Влад
Коноплёв
Актёр
Алексей
Кирсанов
Актёр
Юрий
Ицков
Актриса
Анастасия
Мытражик
Актриса
Екатерина
Решетникова
Актёр
Дирк
Мартенс
Актёр
Геннадий
Смирнов
Актёр
Андрей
Зибров
Сценарист
Егор
Головенкин
Сценарист
Алексей
Сашин
Сценарист
Юлиана
Закревская
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Леонард
Блаватник
Продюсер
Вадим
Островский
Художник
Сергей
Филенко
Художница
Татьяна
Пояркова
Монтажёр
Андрей
Зозуля
Оператор
Светлана
Кругликова
Композитор
Игорь
Бабаев