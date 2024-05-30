Алекс Лютый (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Алекс Лютый. Сезон 1. Серия 2
2019, Алекс Лютый. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+
Детектив18+
О сериале

Милиция СССР ищет нацистского преступника, который долгое время считался погибшим. Удастся ли стражам закона восстановить порядок, нарушенный изощренным убийцей? Смотрите сериал «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Когда в 1975 году происходит убийство известного советского писателя, подозреваемым становится герой его последней книги — гитлеровский палач по прозвищу Алекс Лютый. Еще мальчишкой во время Великой Отечественной войны он переметнулся на сторону нацистов и начал безжалостно убивать обычных граждан, за что и получил свое пугающее прозвище. Его долго считали погибшим, однако все указывает на то, что убийца выжил и скрывается под другим именем. Перед милицией стоит почти невозможная задача — вычислить Лютого и посадить за решетку. Дело поручают следователю с репутацией Егору Сухареву и его напарнику, неопытному Борису Касьянову.

Как злодею удавалось так долго скрываться и положат ли конец его зверствам офицеры полиции? Смотрите 1 сезон сериала «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

