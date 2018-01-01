Биография

Вадим Островский — российский режиссер и продюсер. Родился в Минске 6 июня 1961 года. Будущий кинодеятель получил образование в Белорусской академии искусств, где осваивал актерское мастерство, а также во ВГИКе, где изучал режиссуру кино. После службы в армии служил на киностудии «Беларусьфильм». С 2000 года начал участвовать в создании телепрограмм, снимать фильмы и сериалы, работать над документальными циклами для телевидения. С 2015 года является директором Дирекции кино и сериалов телеканала НТВ. Режиссер Вадим Островский — многократный обладатель различных наград и званий, лауреат Государственной премии России 2002 года в области литературы и искусства и Российской национальной телевизионной премии ТЭФИ.